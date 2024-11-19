شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممي: حرب غزة تضع الشرق الأوسط عند مفترق طرق قاتم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من أن المنطقة وصلت إلى مفترق طرق قاتم بعد عام من العنف والحرب المستمرة.

وأوضح وينسلاند خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة الساعية إلى تسريع التوسع الاستيطاني، أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة ستؤثر على المنطقة لأجيال قادمة.

ووصف الوضع الإنساني في غزة مع بداية الشتاء بأنه كارثي، إذ يواجه السكان نزوحًا واسعًا وتدميرًا شبه كامل للبنية التحتية وسط تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني. غياب حل سياسي مستدام وأكّد المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية والإغاثة لن تكون كافية في غياب حل سياسي مستدام، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع خارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع في غزة تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.