شكرا لقرائتكم خبر عن الفيتو الروسي يمنع القرار الأممي بالدعوة إلى وقف القتال في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار للأمم المتحدة يوم الاثنين، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والميليشيات شبه العسكرية، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى الملايين ممن هم في أمس الحاجة إليها.

وأيدت الصين حليفة روسيا القرار الذي اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين، بيد أن الفيتو الذي استخدمته موسكو وأد القرار في مهده.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي ترأس الاجتماع، الدوري للمجلس بعد ذلك: "هذا الفيتو الروسي عار، ففي الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا مع شركائنا الأفارقة، تستخدم روسيا حق النقض ضد إرادتهم". الحرب مستمرة وانزلق السودان إلى براثن الصراع منذ منتصف أبريل 2023، عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين القادة العسكريين والقادة شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك غرب دارفور، التي عانت العنف والفظائع في عام 2003.

وحذرت الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة من أن البلاد على حافة المجاعة.