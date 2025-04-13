شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفنزويلا يبحثان التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025) المنعقد في ولاية أنطاليا التركية، مشيرا إلى أنه تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفنزويلا، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ضمن منظمة "أوبك".



وأعرب حسين عن تطلع العراق إلى توسيع التعاون مع فنزويلا، لاسيما في مجال الشركات النفطية والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.



من جانبه، أكد بينتو التزام بلاده بتعزيز الحوار الثنائي، موجهًا دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة فنزويلا، معربًا عن ترحيبه بزيارة العاصمة كراكاس في أقرب وقت ممكن لمواصلة النقاش حول آفاق التعاون المشترك.



وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث شدد الجانبان على أهمية اعتماد الحلول السياسية للأزمات واحترام سيادة الدول.