ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي بوراك أوزجيفيت في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة الدرعية.

وظهر بوراك في الفيديو وهو يكتب على الصحن.

وقد نال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت نشرت الصحافة التركية صوراً للنجم بوراك أوزجيفيت ظهر فيها بـ جسم غير رياضي، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ انهم اعتادوا عليه بـ مظهر مختلف مع عضلات، وتعود هذه الصور لـ بوراك أوزجيفيت من إحدى اجازاته مؤخرا.

كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت بفيديو من المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.