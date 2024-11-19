عبارات قالها الكتاب عن اليوم العالمي للطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - يتم الاحتفال بيوم الطفل في تواريخ مختلفة في جميع أنحاء العالم. إنه لا يعزز فقط العمل الجماعي بل يحتفل بأهمية حماية حقوق أطفالنا الصغار.

وقد أعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

الآن، وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم، تأكد من عدم نسيان هذا اليوم المميز. في ما يلي عرض مقتطفات ورسائل ملهمة ليوم الأطفال السعداء يمكنك مشاركتها مع أطفالك والآباء الآخرين.

كل طفل فنان

كل طفل فنان، المشكلة هي كيف نبقى فنانون بمجرد أن نكبر؟

بابلو بيكاسو

لا توجد عجائب الدنيا السبع في عيون طفل، هناك سبعة ملايين.

والت سترايتيف

ليس من واجبنا تقوية أطفالنا لمواجهة عالم قاسٍ بلا قلب، مهمتنا هي تربية الأطفال الذين سيجعلون العالم أقل قسوة.

إل آر نوست

لا تسيئوا للأطفال

تعرّفي إلى المزيد: الخليج 365 تحتفي في يوم الطفل العالمي على طريقتها

في كل مرة يبذل فيها أحدنا جهداً لإحداث فرق في حياة الطفل، نضيف الضوء والشفاء إلى حياتنا.

أوبرا وينفري

لا يمكننا أن نصمم أطفالنا حسب رغباتنا، يجب أن نمتلكهم ونحبهم كما أعطاهم الله لنا.

يوهان فولفغانغ فون غوته

أطفالنا هم أعظم كنز لدينا... هم مستقبلنا، والذين يسيئون إليهم يمزقون نسيج مجتمعنا ويضعفون أمتنا.

نيلسون مانديلا

طفلة بجناحي فراشة

يجب تعليم الأطفال كيف يفكرون، وليس بماذا يفكرون.

مارجريت ميد

يمكن للطفل دائماً أن يعلّم شخصاَ بالغًا ثلاثة أشياء: أن يكون سعيداَ من دون سبب، وأن يكون مشغولًا دائماً بشيء ما، وأن يعرف كيف يطلب بكل قوته ما يريد.

باولو كويلو

أعظم الهدايا التي يمكن أن تقدمها لأطفالك هي زرع المسؤولية وأجنحة الاستقلال.

جوزيف جوبيرت

لا تحكموا على الأطفال من لون بشرتهم

تعرّفي إلى المزيد: أسس تربية الأطفال

لدي حلم أن أطفالي الأربعة الصغار سيعيشون يوماً ما في أمة لن يتم الحكم عليهم فيها من خلال لون بشرتهم، ولكن من خلال محتوى شخصيتهم.

مارتن لوثر كينج

خلال سنواتهم الأولى يمكنك توبيخهم، لكن عندما يبلغون من العمر 16 عاماً، عاملهم كأصدقاء. أطفالك الكبار هم أعز أصدقائك.

شاناكيا

أول سعادة للطفل أن يعرف أنه محبوب.

دون بوسكو

أطفال يتعلمون من الأجداد

يتعلم الأطفال أن يبتسموا من والديهم.

شينيتشي سوزوكي

لم يكن الأطفال أبداً جيدون في الاستماع إلى كبار السن، لكنهم لم يفشلوا أبداً في تقليدهم.

جيمس أ. بالدوين

سر العبقرية هو الحفاظ على روح الطفل في سن الشيخوخة، ما يعني عدم فقدان حماسك أبداً.

ألدوس هكسلي

تعرّفي إلى المزيد: طرق شرح مفهوم الوطن للأطفال