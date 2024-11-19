شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفاكهة يساعدك في تقليل مستويات القلق والان مع تفاصيل الخبر

يعاني حوالي 7.3% من الناس في جميع أنحاء العالم من اضطرابات القلق، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها أيضًا للمساعدة في تقليل أعراض القلق، من ممارسة الرياضة إلى تقنيات التنفس وتناول الأطعمة التي يمكن أن تساعدك، وأحد هذه الفواكه هو الموز الذى يخفف من أعراض القلق، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يساعد الموز في تقليل مستويات القلق؟

وفقًا للدراسات، فإن الموز - وهو مصدر قوي للبوتاسيوم يقلل توتر العضلات.

ويعد البوتاسيوم من المعادن الهامة لتحسين تقلص العضلات والتواصل الصحي بين العضلات والأعصاب، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا تأثير مفيد على الجهاز القلبي الوعائي الذي قد يدعم الصحة النفسية.

وأكد الخبراء أنه عندما تشعر بالقلق، فقد يكون لديك الكثير من هرمون يسمى الأدرينالين الذي يجوب جسدك بالكامل - مما يجعل قلبك ينبض بسرعة وعقلك يشعر بالتوتر، وهنا تأتي أهمية البوتاسيوم الموجود في الموز لأنه يحافظ على الأدرينالين تحت السيطرة.

أكدت الدراسات أيضًا أن البوتاسيوم يعمل كأدوية حاصرات بيتا طبيعية- تخفض ضغط الدم عن طريق تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية وحجب الهرمونات التي ترفع ضغط الدم مثل الأدرينالين.

البوتاسيوم يحافظ على ثبات ضربات قلبك وعمل العضلات بشكل صحيح، بما في ذلك العضلات المشاركة في استجابة القلق.

في بحث أجري مؤخرًا في الصين، ارتبط انخفاض مستويات البوتاسيوم بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب - مما يشير إلى أسباب لزيادة تناول البوتاسيوم.

نظرًا لأن الموزة الواحدة تحتوي على حوالي 400 مجم من البوتاسيوم - فإن تناول موزة واحدة على الأقل يوميًا يمكن أن يساعد غالبًا في إبقاء مستويات القلق تحت السيطرة.

وفقًا للخبراء، فإن الموز غني أيضًا بالتريبتوفان - وهو حمض أميني أساسي وسلائف السيروتونين - وهو لبنة بناء معروفة للناقل العصبي للسعادة ويساعد في تخفيف مستويات التوتر بشكل كبير.

حلول أخرى لتخفيف مستويات القلق

أكد الأطباء أنه لتخفيف القلق يجب تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن يتضمن كربوهيدرات عالية الجودة وكثيفة العناصر الغذائية ودهون وبروتينات. استهدف دائمًا الأطعمة الكاملة والخضروات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك بشكل خاص.

تشمل الأطعمة الأخرى التي قد تساعد:

-الشوفان

-الديك الرومي

-بذور الشيا

-السبانخ

-الشاي الأخضر

-الكركم

-بذور اليقطين أو اللب الأبيض

-البيض

ومع ذلك، وبصرف النظر عن نظامك الغذائي، هناك بعض الطرق الأخرى لدعم نفسك في مواجهة القلق، يمكنك التفكير في ممارسة تمارين التنفس.

وفقًا للدراسات، فإن التنفس العميق يوقف الأعراض الجسدية للقلق. يمكنك تجربة التنفس 4-7-8 - وهي تقنية تتضمن استنشاقًا لمدة أربع عدات، وحبسًا لمدة سبع عدات، وزفيرًا لمدة ثماني عدات.