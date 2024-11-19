شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينيب مدير مديرية الشباب لحضور جنازة لاعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة محمد شوقى لاعب نادى كفر الشيخ اللاعب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب الدكتور أشرف صبحى مدير مديرية الشباب والرياضة لحضور صلاة جنازة لاعب نادى كفر الشيخ، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كل الإجراءات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولى حاليًا اتخاذ كل الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية حال ثبوت أى مخالفات أو تقصير من إحدى الجهات المعنية.