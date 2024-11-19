شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 11 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها اقتراب على معلول من العودة لتدريبات الأهلى بعد انتهاء التأهيل، بجانب استقرار مجلس الزمالك على رحيل ميشلاك.
حقيقة الإصابة المزمنة لـ سيدى ندياى لاعب الزمالك
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة ما تردد فى الساعات الماضية حول معاناة السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول، من إصابة مزمنة.
حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.
أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، على هامش كونجرس الاتحاد الدولى في لعبة الخماسي الحديث ، المقام يومى 16 و 17 نوفمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
استقر مسئولو نادي الزمالك على الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي والتي جاءت لمدة موسم واحد، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء فور نهاية مدة استعارته، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.
علي معلول يقترب من المشاركة فى تدريبات الأهلي بعد انتهاء التأهيل
تترقب إدارة نادي الزمالك اليوم، الاثنين، نظر الاستئناف المقدم ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي الأبيض بسبب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، ورأى مجلس إدارة نادي الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء مبالغ فيها، لاسيما أن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي، ما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يتلقى رداً من "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديد غدٍ للنظر فى الاستئناف.
استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على منح الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو فرصة جديدة الفترة القادمة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وبعد استئناف مسابقة الدوري المصري، بعدما ابتعدا عن المشاركة منذ بداية الموسم الحالي، فى ظل الاعتماد على الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وتألقهما مع الفريق الأحمر.
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