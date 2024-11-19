شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه اللجنة الطبية بسرعة الانتهاء من التحقيق فى سقوط لاعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة حازم خميس سرعة الانتهاء من التقرير الطبى الخاص بحالة محمد شوقى لاعب كفر الشيخ، والذى توفى صباح اليوم فى المستشفى.

وطلب وزير الرياضة من اللجنة الطبية تقديم التقرير الطبى خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم تقديم التقرير إلى الوزارة اليوم أو غد الأربعاء على أقصى تقدير.

يذكر أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حاليًا اتخاذ كل الإجراءات نحو التحقق الشامل لكل ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة، وذلك تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة محمد شوقى لاعب نادى كفر الشيخ اللاعب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب الدكتور أشرف صبحى مدير مديرية الشباب والرياضة لحضور صلاة جنازة لاعب نادى كفر الشيخ، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كل الإجراءات.