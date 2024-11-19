شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: تحويل التقرير الطبي للاعب كفر الشيخ إلى جهات التحقيق الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عمل اللجنة الطبية العليا برئاسة حازم خميس، المكلفة بملف محمد شوقى لاعب كفر الشيخ ، وذلك منذ سقوطه في الملعب وحتى وفاته اليوم.

وقال الشاذلى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن وزير الرياضة كلف اللجنة الطبية أن يكون عملها بالتأكد من تطبيق الأكواد والتعليمات الطبية المتبعة، قبل انطلاق مباراة كفر الشيخ والقزازين بدورى الدرجة الثانية، والتي سقط خلالها اللاعب، وكذلك متابعة الخطوات التي تم اتخاذها طبيا منذ السقوط في الملعب وأثناء تواجده في المستشفى حتى وفاته صباح اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير الذى ستنتهى منه اللجنة الطبية سيتم رفعه الى جهات التحقيق الرسمية لاتخاذ اللازم، و عقاب المتسبب حال ثبوت وجود أي تقصير.

واختتم حديثه أن الهدف من لجان التحقيق ليس توجيه عقاب للمتسبب في أي خطأ فقط، بل لتجنب تكرار الإخطاء ، خاصة وأن الوزارة تعمل على الحفاظ على كل أفراد المنظومة الرياضية داخل الملاعب و خارجها.