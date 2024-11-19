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الخليج اليوم .. الكويت.. الجنايات تقضي بحبس مدرس 5 سنوات لتحريضه أحد طلابه على "الفسق والفجور"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس معلم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تحريض طالب على الفسق والفجور بعبارات وصور وتسجيلات مخلة بالآداب.

 

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المعلم وأمرت بحبسه احتياطيا لاتهامه بتحريض أحد طلابه على الفجور عبر الشبكة المعلوماتية.

 

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المعلم أرسل إلى الطالب في أحد برامج التواصل الاجتماعي عبارات وصورا وتسجيلات مرئية مخلة بالآداب العامة.

 

وأكدت النيابة في بيان سابق لها أنها استجوبت المتهم واعترف بما هو منسوب إليه.

 

المصدر: "القبس"

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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