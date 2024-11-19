أسماء أبو اليزيد تنضم إلى عالم الغناء مع عزيز مرقة في أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - خاضت الممثلة المصرية أسماء أبو اليزيد تجربة الغناء أخيرًا، لتنضم إلى قائمة الفنانات اللواتي جربن حظهن في هذا المجال، ومن بينهن رانيا يوسف وأيتن عامر.



وتعاونت أسماء مع الفنان التونسي عزيز مرقة، في أغنيته الجديدة "ما تيجي سكة".

الأغنية، التي تم طرحها مؤخرًا عبر يوتيوب، هي من كلمات محمد بحيري، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، والفيديو كليب بيشوي يسي.

وتميز الكليب بتصوير مبتكر، إذ ظهر فيه عزيز مرقة وهو يعزف على البيانو، بينما رافقته أسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى محبي مرقة الذين تمت دعوتهم للمشاركة في التصوير، الذي تم في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

وقدم الكليب رؤية جديدة للقاهرة، بعيدًا عن الصور التقليدية للأهرامات والنيل، ليلفت الأنظار إلى جمال المدينة وأحيائها المختلفة.