شكرا لمتابعة خبر عن قعيد المجد يتحدّى غازي الذيابي بشأن مهرجان الملك عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مقطع فيديو متداول، تحدى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد، زميله غازي الذيابي حول المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز.

وقال قعيد المجد: “لو مسابقة الطائف واشواطها قوية، لكن لا تتقارن بمهرجان الملك عبد العزيز. إذا جاني دعوة للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز، الله يحييها وأكون جاهزًا”.

وأضاف مازحًا: “ولو أعلن غازي مشاركته بناديه، سأقول له تعال، وإذا قال إنه يشجع النصر، سأخبره أنا بشجع الهلال”.

تصريحات قعيد المجد أظهرت حماسه للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز، مشيرًا إلى تفوقه في المنافسات الكبيرة والفرص التي قد تأتي في المهرجانات الرياضية المرموقة.