جاء ذلك خلال حفل تسليم راية البطولة بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والمستشار الأمني بوزارة الرياضة الدكتور فهد بن مانع بن جمعة.
يذكر أن الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ أسس في عام 2001، ويضم في عضويته (32) دولة، وأقام أكثر من (15) بطولة عالمية في سباق تسلّق البرج بالسلالم وسباق التتابع 400 م وسباق 100م فردي وسباق المكافحة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ لاستضافة البطولة المقبلة (الرياض 2025) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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