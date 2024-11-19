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وزارة الرياضة: إحالة المسئول للنيابة حال وجود سيارة تكريم الموتى فى الملاعب

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:30 م

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة التزام الأندية والهيئات المختلفة بالاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك إجراءات قانونية صارمة وضعتها الوزارة بشأن تواجد سيارات الإسعاف في الملاعب، وليست في الدوري الممتاز فقط، لكن في مختلف الدرجات وفي مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، شددنا على إنه لا يُمكن إقامة المنافسة، وللآسف بعض الأندية تستهين بعض الأمور وتستسهل بوجود سيارة تكريم الموتى.

وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث ذلك، ووجود أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.

واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، وأقول إنه حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول عن المباراة أو المنافسية يعرض نفسه لمساءلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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