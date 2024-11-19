الامارات | "التنمية الأسرية": توجيهات "أم الإمارات" محرك رئيس لدعم رعاية الطفولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال وتعزيز وعيهم بحقوقهم، بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وقالت الرميثي في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تعزيز دور الأسرة لتنشئة الأطفال في بيئة إيجابية تسهم في صحتهم النفسية والاجتماعية والبدنية، استنادا إلى رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى تقديم البرامج الداعمة لرعايتهم والفعاليات التي تسهم في منحهم المرونة الكافية للتكيف مع محيطهم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت المحرك الرئيسي لتحقيق إنجازات المؤسسة، مما أسهم في تطوير برامج مبتكرة لدعم رعاية الطفولة، لافتة إلى أن الأسرة تلعب دورا محوريا في تشكيل شخصية الأطفال وإعدادهم بشكل جيد لمستقبلهم، مما يعزز السياسات التي تتبناها الدولة لرعاية الطفولة وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.