وسائل إعلام إسرائيلية: أحد المعتقلين بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتانياهو بقيساريا ضابط كبير بسلاح البحرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أحد المعتقلين بتهمة إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتانياهو بقيساريا ضابط كبير بسلاح البحرية".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت 3 أشخاص مشتبها بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي وقت سابق، افاد بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بأنه "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء بنيامي نتانياهو في قيساريا"، مشيرا الى ان "نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".

واكد ان "إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتايناهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا".