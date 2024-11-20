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طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من ضباب على 8 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 8 مناطق اليوم الأربعاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الاربعاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
الجوف: القريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: طريف.
تبوك: تبوك.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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