شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من ضباب على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 8 مناطق اليوم الأربعاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الاربعاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
الجوف: القريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: طريف.
تبوك: تبوك.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
الجوف: القريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: طريف.
تبوك: تبوك.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.