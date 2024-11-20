شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من ضباب على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 8 مناطق اليوم الأربعاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الاربعاء .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة .

مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.

الجوف: القريات وطبرجل.

الحدود الشمالية: طريف.

تبوك: تبوك.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.