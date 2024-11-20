شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 540 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

مقتل 200 طفل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات للأمم المتحدة بأن نحو 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا المجاورة منذ التصعيد في الحرب في لبنان.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن نحو ثلثي اللاجئين القادمين من لبنان كانوا سوريين وثلثهم من المواطنين اللبنانيين.وبحسب بيانات الحكومة، كان يقيم نحو 5ر1 مليون لاجئ سوري في لبنان قبل التصعيد الأخير في الصراع، ووصل معظمهم إلى لبنان بعد 2011 إثر الحرب الأهلية في بلادهم.

أكد المتحدث باسم منظمة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن أكثر من 200 طفل قتلوا في لبنان خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن "وفاتهم تُقابل بجمود وصمت من قبل أولئك القادرين على وقف العنف".



وأوضح في مؤتمر صحفي بجنيف، أنه يقتل في المتوسط 3 أطفال يوميًا، بينما يعاني آخرون إصابات وصدمات نفسية.

تصاعد التوتر

وأكد المتحدث باسم قوة اليونيفيل أندريا تيننتي، أن التوتر يتصاعد عبر الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تتزايد الاشتباكات والغارات الجوية، مسببة دمارًا واسعًا.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية فقد قُتل أكثر من 3500 شخص، وأصيب نحو 15 ألفًا منذ بداية الصراع في أكتوبر من العام الماضي.