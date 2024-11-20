الامارات | الكويت.. منع الأعراس قرب ملعب يستضيف بطولة كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 نوفمبر 2024

قررت بلدية الكويت منع إقامة الأعراس في قاعات أفراح تقع قرب ملعب دولي سيستضيف على مدى 13 يوماً بطولة كرة قدم، بهدف عدم التشويش على اللاعبين .

وتقع سلسلة قاعات أفراح، على مقربة من "استاد جابر الدولي" الذي سيستضيف بطولة العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن بلدية الكويت قررت إغلاق جميع القاعات الواقعة في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية، وعددها 15 قاعة لقربها من استاد جابر.

وأضافت أن تراخيص جميع تلك القاعات قد انتهت، ولن تستأنف البلدية إصدار تراخيص جديدة لها حتى انتهاء البطولة.





وتعتزم البلدية إرسال فريق رقابي إلى تلك القاعات لإغلاقها بشكل إداري، في حال لم يلتزم أصحابها بإغلاقها قبل انتهاء البطولة الكروية بعد أن تلقوا تنبيهات للإغلاق.

وتقام البطولة الخليجية في فصل الشتاء الذي يشهد نشاطاً في الكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، وحتى حفلات الأعراس، بعد انتهاء فصل الصيف الحار.

وتنص توصيات اللجنة العليا المنظمة لبطولة "خليجي 26"، والتي شكلتها الحكومة الكويتية، على منع إقامة أي حدث أو فعالية جماهيرية ثقافية واجتماعية أو رياضية في الأماكن المحيطة بالملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة.