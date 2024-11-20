مايك تايسون يكشف تفاصيل علاقته الحميمة مع مصابة بمرض الإيدز

ميرنا وليد - بيروت - كشف الملاكم الأميركي مايك تايسون انه محظوظ لأنه أقام علاقة حميمة هو وصديقه مع إمرأة مصابة بمرض الإيدز لكنه لم يصب بالمرض لكن صديقه والمرأة توفيا.
وأضاف أنه لا يوجد تفسير لبقائه على قيد الحياة بعد وفاة أصدقائه.
وكان مايك تايسون كشف سابقاً انه كان مدمناً على المخدرات والعلاقات الحميمة وواجه إتهاماً بإغتصاب شابة تدعي ديزيريه واشنطن عام 1992 لكنه أكد أن ما حصل بينهما كان بموافقتها وحكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات وتم تخفيف عدد السنوات الى ثلاث بسبب حسن سلوكه.
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