شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخى تشارك فى مسلسلين خلال رمضان 2025.. فهد البطل ولام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى تعيشها النجمة صفاء الطوخى حاليا، إذ تشارك في بطولة عملين في رمضان المقبل 2025، حيث تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، والمقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب سعى – جوهر.

كما تشارك صفاء الطوخى في بطولة مسلسل فهد البطل، بطولة النجم أحمد العوضى، مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.

كما انتهت صفاء الطوخى مؤخرا من تصوير فيلم الغربان بطولة النجوم عمرو سعد ومى عمر وعدد كبير من الفنانين ومنهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصرى واخرون، تأليف وإخراج ياسين حسن.

وكانت آخر أعمال صفاء الطوخى مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.