قبل تيرى كروز.. نجوم زاروا مصر من أوين ويلسون لسلفتر ستالون وتوم هانكس

حرص النجم الأمريكي terry crews على زيارة الأهرامات ومنطقة الحسين، خلال زيارته لمصر، ونشر صورا وفيديوهات من تجوله في منطقة الأهرامات وحي الحسين، معبرا عن اندهاشه بالآثار المصرية والتاريخ المصري.

قبل تيري كروز، حرص الكثير من النجوم على الحضور لمصر والاستمتاع بأوقاتهم في مصر، منهم ويل سميث وأوين ويسلون وسلفستر ستالون وكلايف أوين، وتوم هانكس وأميتاب باتشان وتيريس جيبسون والذي حصر بصحبة النجم المصري العالمي محمد كريم.

من أشهر أعمال تيري كروز مشاركته في مسلسل Tales Of The Walking Dead، المشتق من المسلسل الجديد The Walking Dead.

ويدور مسلسل The Walking Dead على الناجين من كارثة الزومبي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت تهديد شبه دائم لهجمات من "المشاة"، وذلك مع انهيار حضارتهم، وبالتالي يجب على الناجين مواجهة الناجين الآخرين الذين شكلوا مجموعات ومجتمعات بمجموعاتهم الخاصة من القوانين والأخلاق، ومع الموسم الحادي عشر، تعود المجموعة من مهمة غذائية حرجة لكنها تدرك أنها ليست كافية، لذا تقترح ماجي خطة جديدة، وفي غضون ذلك، يتم نقل أولئك الذين تم أسرهم من قبل الجنود الغرباء إلى مكان آخر لم يكشف عنه.



قبل تيري كروز.. نجوم زاروا مصر من أوين ويلسون لسلفتر ستالون وتوم هانكس

