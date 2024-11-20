الامارات | خالد بن محمد يطلع على سير العمل في مشروعات «مبادلة» بالبرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، أعضاء من فريق عمل شركة مبادلة في ريو دي جانيرو، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على التقدّم الذي أحرزته «مبادلة»، وأبرز مشروعاتها وإنجازاتها في البرازيل، ودور استثماراتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في البرازيل على مدى الـ12 عاماً الماضية.

الجدير بالذكر أن «مبادلة» تستثمر في البرازيل منذ عام 2012، حيث تُدير شركة «مبادلة كابيتال» التابعة لها حالياً أصولاً بقيمة 5.7 مليارات دولار، من بينها 2.5 مليار دولار نيابة عن أطراف أخرى، وتتضمّن محفظة الشركة الاستثمارية، التي تتم إدارتها عبر ثلاثة صناديق استثمارية، مشروعات في مجالات البنية التحتية الرئيسة، وشركات بارزة تُسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، إضافة إلى استثمارات متعددة في مجالات الطرق ذات التعرفة المرورية، والموانئ، وخطوط السكك الحديدية، والجامعات الطبية، وغيرها من القطاعات الرئيسة.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستثمارات الإماراتية في البرازيل تُعد عنصراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً سموّه إلى أن هذه الاستثمارات تُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات شريكاً اقتصادياً عالمياً.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالتقدّم الذي حققته «مبادلة» في مختلف المشروعات والاستثمارات التي تُديرها في البرازيل، مؤكداً سموّه أهمية المضي قُدُماً في التوسُّع بمشروعات الشركة واستثماراتها لتشمل المزيد من القطاعات الحيوية، تعزيزاً للمساعي الهادفة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، ودعماً للجهود الرامية إلى الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. ومن جانبه، تقدّم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري، بالشكر إلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على متابعته المستمرة وحرصه الدائم على تعزيز مكانة الشركات الاستثمارية الإماراتية في مختلف دول العالم.

وأعرب المهيري عن فخره واعتزازه باستعراض أعضاء من فريق عمل «مبادلة» إنجازات الشركة منذ دخولها السوق البرازيلية في عام 2012، بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث تُسهم استثمارات الشركة في دفع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات الرئيسة في أكبر اقتصادات قارة أميركا الجنوبية، مع استمرار مساعي الشركة نحو توسيع نطاق محفظتها الاستثمارية في البرازيل خلال السنوات المقبلة.