شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين، ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها.

من جانبه، ثمن بيدرسون، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية.