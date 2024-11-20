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الجيش اللبناني: مقتل 3 جنود في غارة للاحتلال الإسرائيلي

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د ب أ- بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة جنود لقوا حتفهم جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا عسكريا في بلدة الصرفند جنوبي البلاد.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 17 شخصا، بينهم مدنيون، أصيبوا إثر نفس الهجوم.
يشار إلى أن عددا من جنود الجيش اللبناني سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء نيران إسرائيلية منذ غزو بري لجنوب لبنان شنه جيش الاحتلال في أول أكتوبر الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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