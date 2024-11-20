شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. الهلال الأحمر يحقق أرقامًا مميزة في العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة تحقيق إنجازات مميزة في مجال العمل التطوعي خلال عام 2024، إذ أسهم 1,366 متطوعًا ومتطوعة في دعم المجتمع المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات المهمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نوفمبر، وتمكن المتطوعون من تقديم 16,518 ساعة تطوعية في عدة مجالات.

وأوضحت أن من المبادرات المجتمعية التي جرى تنظيمها، مبادرتا "كبارنا عزوتنا"و"رايتك وردية"، التي سعت من خلالها إلى التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر في الحفاظ على صحة المرأة.

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تطوير كفاءات المتطوعين

وأضافت هيئة الهلال الأحمر بالباحة: كما شارك المتطوعون في الفعاليات الصيفية والأيام العالمية التي استضافتها منطقة الباحة، وأضافوا قيمة نوعية للأنشطة المجتمعية والتوعوية.



كما أكدت التزامها الدائم بتطوير كفاءات المتطوعين عبر برامج تدريب وتأهيل، لتعزيز قدراتهم وتوافقها مع رسالة الهيئة وأهدافها الإنسانية.كما توفر الهيئة مجموعة واسعة من الفرص التطوعية في مجالات متعددة تشمل الصحة والإنسانية والرياضة والبيئة والتوعية، ما يمنح سكان المنطقة الفرصة للإسهام في دعم مجتمعهم.ودعت الهيئة جميع المهتمين بالعمل التطوعي إلى التسجيل عبر منصة التطوع الإلكترونية، لتعزيز الجهود الإنسانية والمجتمعية، والمشاركة في مسيرة العطاء لخدمة الوطن والمجتمع.