شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: البرد سيغطي كامل الليل في أول شهر ديسمبر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، أن البوادر الشتوية بدأ مع دخول آخر الليل في موسم الوسم بشهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الزعاق أن البرد يغطي كامل الليل مع دخول أول موسم المربعانية في أول شهر ديسمبر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن البرد سيغطي الليل والنهار مع آخر المربعانية وأول الشبط الذي يوافق آخر ديسمبر وأول شهر يناير.

وأكد أن البرد سيقل تدريجيا في شهر فبراير في موسم العقارب، لافتا إلى أن شهور البرد هي نوفمبر وديسمبر ويناير.