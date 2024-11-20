شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة ورضيعها في إطلاق نار بولاية كونيتيكت الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الأمريكية إن امرأة ورضيعها قتلا بالرصاص في أثناء وجودهما داخل سيارة في هارتفورد بولاية كونيتيكت يوم الثلاثاء، بعد أن توقفت سيارة أخرى إلى جانبهما، وبدأ من بداخلها في إطلاق النار.

وقال الملازم آرون بويزفيرت من إدارة شرطة هارتفورد، إن المرأة البالغة من العمر 20 عامًا، يُعتقد أنها والدة الطفل الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر.

ولم تتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار، الذي وقع نحو الساعة الثالثة مساء.

وقال بويزفرت إن رجلًا آخر كان في السيارة مع الضحيتين أصيب بطلق ناري، لكن إصاباته لا تهدد حياته.