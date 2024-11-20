ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل بالموقف "التصعيدي" لروسيا إزاء أوكرانيا، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التعقل". وبعد توقيع الرئيس الروسي على وثيقة محدثة للعقيدة النووية، رأى ماكرون أن "الصين تضطلع بدور مهم لتفادي التصعيد النووي". إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان"، مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون دعا بوتين إلى "التعقّل": نؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.