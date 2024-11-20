شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أكتوبر.. ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال الشهر الماضي.

كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي سجل 2% مقابل 7ر1% خلال سبتمبر الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا، مثل الغذاء والطاقة، 7ر2% خلال الشهر الماضي وهي نفس القراءة الأولية له ونفس مستوى الشهر السابق. خفض سعر الفائدة وفي اجتماع الشهر الماضي قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل تقدير أعضاء المجلس لاستمرار تراجع التضخم.

وخفض البنك الفائدة بنفس القدر في الشهر السابق. ارتفاع أسعار الغذاء وارتفعت أسعار الغذاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة المكونة من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر2% سنويًا خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير الطاقة بنسبة 5ر0%.

في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6ر4% خلال الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 1ر6% في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي ككل خلال الشهر الماضي 3ر2% مقابل 1ر2% خلال الشهر السابق، و6ر3% خلال أكتوبر من العام الماضي.