الامارات | العين تستضيف بطولة «أبوظبي إكستريم» 6 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة العين، للمرة الأولى، منافسات بطولة «أبوظبي إكستريم» في نسختها الثامنة، في السادس من ديسمبر المقبل بمركز «أدنيك العين»، وتشهد البطولة مجموعة من أقوى نزالات الجوجيتسو والجرابلينج، وعدداً من الفعاليات الترفيهية.

وذكر بيان صحافي أن البطولة التي تنظِّمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً لرياضات النزال، إضافة إلى ما تحتضنه الإمارة من بطولات أخرى، مثل «يو إف سي»، و«النجوم العربية الصاعدة»، و«محاربي الإمارات».

وذكر البيان: «انطلقت النسخة الافتتاحية من بطولة (أبوظبي إكستريم) خلال أسبوع أبوظبي للتحدي 2023، وطرحت مفهوماً جديداً في نزالات الجوجيتسو والجرابلينج، معتمدةً قواعد خاصة بها، ونجحت سريعاً في حجز مكانتها بين أبرز بطولات أجندة رياضات النزال العالمية».

واحتضنت أبوظبي النسختين الأولى والثانية من البطولة، وانطلقت دورتها الثالثة في مدينة بالنيريو كامبوريو البرازيلية، والرابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وعادت البطولة إلى أبوظبي مجدداً في نسختيها الخامسة والسادسة، وأقيمت النسخة السابعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 17 الجاري.