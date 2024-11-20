شكرا لقرائتكم خبر عن علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى علاء منير، رئيس قطاع الناشئين بالسويس، القيادة الفنية لأبناء الغريب خلفا لأحمد عبد المقصود الذى رحل عقب لقاء المقاولون العرب، بسبب ضعف الإمكانيات المادية وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ شهرين تقريبا.

وكان علاء منير يتولى مدير قطاع الناشئين بالسويس خلال الفترة الماضية، وفضل مجلس الإدارة التعاقد معه نظرا لتواجده داخل النادى ومعرفته بالفريق.

ويحتل منتخب السويس المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويستعد لمواجهة بروكسى بالسويس يوم الأحد المقبل بدورى المحترفين.