شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات اتحاد الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الاتحاد المصري للاسكواش خطاباً رسمياً من اللجنة الأولمبية المصرية، يفيد باعتماد اللجنة للقائمة النهائية للمرشحين بانتخابات اتحاد الاسكواش والتي تقام في الأول من ديسمبر المقبل.

وجاء نص خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي:

السيد / المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للإسكواش

نتشرف أن نهدى سيادتكم والعاملين معكم اسمى وارق آيات التحية والتقدير.

بعد الإطلاع على قانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧.

لائحة النظام الاساسي للإتحاد المصرى للإسكواش

قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للإسكواش رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥.

- دراسة أوراق المرشحين لخوض انتخابات الدورة ۲۰۲٤ - ۲۰۲۸ .

- دراسة محضر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للإسكواش قرار لجنة التظلمات في شأن التظلمات.

وعليه نتشرف أن نرفق لسيادتكم القائمة النهائية للغتحاد المصرى للإسكواش وهى كالتالي:

آمنة أحمد ماجد الطرابلسي، عمر خالد عبدالوهاب البرلسي احمد خليل إسماعيل طاهر، عاصم محمد السيد خليفة، على منصب الرئيس.

وعلى منصب العضوية:

سارة إبراهيم محمد النعماني

أحمد أسامة حسن حواس

تامر ممدوح عبدالمنعم

عمر طلعت أحمد المرشدي

محمد حسن على حسين

مي محمد حامد الأطمس

محمد على احمد على

إبراهيم متولى إبراهيم متولى

أشرف محمد مصطفى عثمان

طارق مختار حسين طبوزادة

عماد فريد توفيق الدفراوى العبد

يوسف حسين عبدالكريم

رانيا شريف لطفي بيومي

حسام محمد جاد رجب

المدير التنفيذي

أ.د/ حسين السمرى

