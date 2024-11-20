شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لدمج نظامى التشغيل Android وChrome OS لتتنافس مع iPad والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لمنافسة iPad في سوق الأجهزة اللوحية من خلال دمج نظامي التشغيل Android وChrome OS، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء منصة موحدة وقوية.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كانت جوجل تحاول إحداث تأثير في سوق الأجهزة اللوحية من خلال كل من نظامى التشغيل Android وChrome OS، ولكن لم يتمكن أي منهما حقًا من المنافسة مع الآيباد، حيث كان أندرويد رائعًا لاستهلاك الوسائط، في حين كان Chrome OS أفضل للإنتاجية، ولكن لم يتمكن أي منهما من دمج الجانبين بشكل جيد.



يبدو أن جوجل أصبحت جاهزة أخيرًا للجمع بين أفضل ما في النظامين، تقول المصادر أن جوجل تعمل على مشروع متعدد السنوات لدمج Chrome OS بالكامل في أندرويد، والذي من شأنه أن يخلق منصة واحدة يمكن استخدامها على كل من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، من أجل نظام تشغيل أندرويد موحد.



ستكون هذه الخطوة منطقية جدًا بالنسبة لجوجل، وهو شيء ترددت شائعات عنه لبعض الوقت، ومن شأنه أن يسمح للشركة بتركيز مواردها على منصة واحدة، كما أنه سيخلق تجربة موحدة للمستخدمين.



كما أنه من شأنه أن يسهل على المطورين إنشاء تطبيقات تعمل على كل من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهي نقطة ضعف في الوقت الحالي في نظام التشغيل Android/Chrome OS.



يمكن لأجهزة Chromebook تشغيل تطبيقات Android، ولكن المستخدمين غالبًا ما يواجهون مشكلات حيث لا يتم تصميم التطبيقات للشاشات الأكبر، مما قد يؤدي إلى العديد من المشكلات.



بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر بعض تطبيقات Android على متجر Play Store عن عمد من الاستخدام على أجهزة Chrome OS معينة، حتى عندما تلبي المواصفات ودقة الشاشة اللازمة.



ومع ذلك، فإن هذه خطوة كبيرة من جانب جوجل، وقد يكون لها تأثير كبير على سوق الأجهزة اللوحية.



إذا تمكنت Google من تحقيق ذلك، فقد يكون لديها أخيرًا منصة يمكنها التنافس مع iPad وتعالج مشكلات توافق التطبيقات.