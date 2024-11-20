شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل نظارة آبل Vision Pro وتراجع مبيعاتها.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخفقت شركة آبل، مجددا في تحقيق نسبة مبيعات جيدة لنظارة Vision Pro، فعلى الرغم من كونها جهاز هام يحمل مزايا عديدة، إلا أن القيمة السعرية الباهظة التى تبلغ 3499 دولارًا، كان أحد الأسباب وراء تراجع حجم مبيعاتها.

أسباب فشل نظارة Vision Pro من آبل

ويؤكد الخبير التقني مارك جورمان، أن السبب الآخر وراء التراجع أن الشركة لم تقدم حلاً لتحسين الراحة لأنها لم ترغب في الاعتراف بأن تصميمها المستقبلي غير مريح للاستخدام.

وعلى الرغم من أن نظارة Vision Pro جذابة لكنها صعبة الاستخدام، خاصة أن هيكلها مصنوع من الزجاج والألمنيوم، حيث يمكن أن تصبح هذه المواد، وخاصة الزجاج ثقيلة للغاية، ويمكن أن تزن سماعة آبل أكثر من 100 جرام أكثر من أكبر منافس لها من Meta Quest 3.

كما يوجد هناك عوامل أخرى تجعل السماعة أثقل مما ينبغى، مثل الشاشة الخارجية التي تزيد أيضًا من تكلفة المنتج بالكامل.

وقد فشلت نظارة Vision Pro، في مراعاة ما يريده معظم مستخدمي XR، ومن هنا جاء الافتقار إلى وحدات التحكم المخصصة والدعم لأفضل ألعاب الواقع الافتراضي اليوم.