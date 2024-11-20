شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تعلن اليوم كشوف أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الأربعاء، موعدا لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

وكانت الجامعات أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم 14 نوفمبر الجارى، وتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الماضى وانتهت الجامعات من تلقى الطعون وفحصها.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للانتخابات 28628 طالبًا وطالبة (14138 طالبًا - 13206 طالبة)، موزعين على الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، والجامعات الخاصة، المعاهد.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين على النحو التالي: فى الجامعات الحكومية البالغ عددها 28 جامعة، تقدم 19951 طالبًا وطالبة (10130 طالبًا و9821 طالبة)، أما الجامعات الأهلية فقد تقدم الطلاب فى 18 جامعة تقدم 3117 طالبًا وطالبة بواقع (1725 طالبًا و1392 طالبة)، وفى الجامعات التكنولوجية، بلغ عدد المتقدمين 345 طالبًا وطالبة، بواقع (231 طالبًا و114 طالبة)، وبالنسبة للمعاهد فقد تقدم 3931 طالبًا وطالبة، (2052 طالبًا و1879 طالبة)، أما الجامعات الخاصة فقد تقدم 1284 من الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الانتخابات الطلابية فى تعزيز وتنمية الوعى لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنها فرصة لتنمية حس القيادة والمسؤولية لدى الشباب ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد اعتمد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2024/2025.

وخاطب الدكتور أيمن عاشور رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.