شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شرطًا للتخييم داخل المحميات الطبيعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي 16 شرطاً للحصول على تصريح بالتخييم داخل المحميات الطبيعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات.

وفيما يلى يرصد الخليج 365 تلك الشروط في السطور التالية:

1. الالتزام بتعليمات المحمية وفريق العمل الموجود بها.

2. عدم حرق النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها فى موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق البيئية الآمنة من قبل إدارة المحمية.

3. أن تكون المخيمات سهلة الفك والتركيب.

4. ألا يكون الموقع فى الأماكن التالية "بطون الأودية – بالقرب من السدود".

5. ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل عن (200م) بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية فى المخيمات المجاورة.

6. عدم إجراء أى حفريات أو أى أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الإضرار بها.

7. عدم اقتلاع أو إتلاف المزروعات والنباتات البرية.

8. استخدام الحمامات الجافة والتحليلية.

9. تجهيز أماكن محددة لإشعال النار يقترح أن تستخدم فى إنشائها الطوب الحرارى (ضد النار) وأن تكون متناسقة مع طبيعة المكان.

10. توفير إضاءة مناسبة فى داخل المخيم ومحيطه.

11. عمل مظلات من الخشب.

12. ألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الصوت عن الحدود المسموح بها فى القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون 9 لسنة 2009.

13. يحظر استخدام آلة التنبية ومكبرات الصوت داخل المحمية.

14. تجنب استخدام كافة المواد الخطرة والسامة.

15. تواجد فرد أثناء فترة التخييم حاصل على شهادة إسعافات أولية.

16. إيقاف السيارات فى الأماكن الموجودة بها علامة (P) فقط ويمنع إيقاف السيارة فى المدقات.