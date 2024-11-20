شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة تاريخية.. أسقف قبطى مصرى يصلى فى افتتاح جلسة "الكونجرس" الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الجلسة الافتتاحية للكونجرس الأمريكي، وصلى نيافته الصلاة الافتتاحية للجلسة في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، أن يصلي أسقف قبطي في الكونجرس الأمريكي.



ومن المفارقات اللافتة في هذه الجلسة أيضًا، أن يترأسها السيناتور چورچ حلمي من ولاية نيوچيرسي، وهو مصري الأصل ومن أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.