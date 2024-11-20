شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أوكرانيا تصعد هجماتها بصواريخ "أتاكمز" والمسيرات والان نبدء بالتفاصيل

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رفع القيود الأمريكية

هجوم كبير بالمسيرات

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في موسكو يوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أطلقت 6 صواريخ "أتاكمز"، أمريكية الصنع، على منطقة بريانسك الروسية خلال الليل.وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية، إن الجيش أسقط 5 من هذه الصواريخ، وألحق أضرارًا بالسادس.وأضافت أن الشظايا سقطت في أراضي منشأة عسكرية، لم تحددها.وأوضحت أن الحطام المتساقط أسفر عن اندلاع حريق، لكنه لم يتسبب في أضرار أو إصابات.ويأتي هذه الإعلان بعد وقت قصير من رفع واشنطن القيود المفروضة على أوكرانيا لاستخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب العمق الروسي.ولم تؤكد أوكرانيا على الفور استخدام صواريخ "أتاكمز" في هجوم على منطقة بريانسك الروسية.كما أسفر هجوم أوكراني كبير بالمسيرات عن أضرار في عدة مناطق روسية.وذكر فياتشسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بلجورود الروسية الحدودية أن مجمعات الإنتاج في مقرات إحدى الشركات في بلدة أليكسييفا تضررت جراء حطام المسيرات الذي سقط.وقال في رسالة عبر تطبيق تليجرام، إن إحدى منشآت البنية التحتية وخط كهرباء تضررا أيضًا.وقال ألكسندر جوزيف حاكم منطقة فورونيش المجاورة، إن حريقًا اندلع في مصنع إثر هجوم بمسيرات.