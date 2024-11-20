الامارات | «يد الشارقة» إلى نصف نهائي الأندية الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق كرة اليد في نادي الشارقة للمرة الرابعة تاريخياً للدور نصف النهائي من بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، عقب فوزه، أمس، على فريق «مس كرمان» الإيراني بنتيجة (36-25)، ضمن الدور ربع النهائي ضمن البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ27 بضيافة العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى 23 الجاري.

وسار الشارقة على خُطى أعوام 2017 و2018 و2019، في بلوغ «المربع الذهبي»، ليضرب موعداً في نصف نهائي النسخة الحالية مع الفائز من المواجهة الكويتية الخالصة، التي تجمع فريقَي كاظمة والكويت.

وعرف لاعبو الشارقة كيفية فرض إيقاعهم على مجريات اللقاء، وإنهاء الشوط الأول متفوقين بفارق هدفين وبنتيجة (16-14)، ومن ثم الابتعاد تدريجياً بالفارق خلال مجريات الشوط الثاني.