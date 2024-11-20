شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة: اللعب للقطبين شرف وتركيزى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد ربيعة، نجم سموحة ومنتخب مصر، إنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي والزمالك، مؤكداً أن تركيزه في الفترة الحالية مع الفريق السكندري.

وأضاف ربيعة في تصريحات تليفزيونية: "شرف لي أن يرتبط اسمي بالنجم رامي ربيعة لاعب الأهلي، وأصدقائي أطلقوا عليا هذا القلب، وشرف لي اللعب للأهلي والزمالك ولكني تركيزي حالياً مع فريق سموحة".

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.