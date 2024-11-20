شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المقاولون العرب العادية توافق على جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

شهد نادى المقاولون العرب الرياضي انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 وسط حضور كبير من العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية والمسددين لاشتراكات السنة المنتهية، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح وحسام الدين إمام نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، والمهندس طارق خضر والمهندسة دينا محمد عادل فتحي، وموسى علي موسى، والمهندس كريم رأفت، والمهندس عمر عثمان، أعضاء مجلس الإدارة وجلال فراج المدير التنفيذي للنادي.

وأعلن المستشار إبراهيم عبد العزيز عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وتم عرض جدول الأعمال على الجمعية العمومية والتي وافقت على كافة بنوده والتي شملت الآتى:

1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 21/11/2023.

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2024. وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد. 2024//2025وتقرير مراقب الحسابات.

3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/ 2024 مشروع الموازنة التقديرية (التخطيطية) للسنة المالية المقبلة.

4) تعيين مراقب حسابات للنادي للسنة المالية الجديدة وتحديد مكافآته.

5) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

6) اعتماد قرار مجلس الادارة بالجلسة رقم (26) بتاريخ 11/6/2024 بالموافقة على قبول عدد 4000 عضو زائر طبقاً للشروط التي تم اعتمادها سابقاً وذلك طبقاً لكتاب وزارة الشباب والرياضة.

وفى نهاية اجتماع الجمعية وجه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء الجمعية للحضور والحرص على المشاركة الإيجابية.