شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة ورياح.. تفاصيل طقس الرياض ومكة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا فيأتربة ورياح مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الدوادمي والقويعية وعفيف في الرياض، والخرمة والموية في مكة المكرمة.ويتوقع المركز أن تشهد أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.ويشمل التنبيه الشعيبة وجدة ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة.