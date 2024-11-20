شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية تتحول فترة ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.