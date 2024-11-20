شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن حاجته لـ153 مهندسا للعمل بنظام الندب الكلى والتقديم لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد (153) مهندسًا عن طريق الندب الكلى، من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية التى تسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) سنة 2016م ولائحته التنفيذية للعمل بالإدارة المركزية للشئون الهندسية، وذلك على النحو التالي:

وذلك وفق الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهلات عليا فى التخصصات الآتية الهندسية: مدنى - معمارى - كهرباء - ميكانيكا - البرمجيات وتطوير التطبيقات - الاتصالات.

- أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

- أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتى، أو فصل مستقل.

- عدم ممانعة جهة عمله الأصلية على الندب.

- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء عن آخر عامين بجهة عمله.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة عند التقديم:

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به: الاسم رباعى – تاريخ الميلاد - المؤهل والشعبة - مرتبة تقرير تقويم الأداء لآخر عامين - تاريخ التعيين الفعلى والفرضى - المجموعة النوعية - المستوى الوظيفى وتاريخ الحصول عليه - الرقم التأمينى - الموقف الحالى من حيث: على قوة العمل - إجازة بدون مرتب - منتدب للخارج، ما يفيد خضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، وأنه من ضمن العاملين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتى، أو فصل مستقل.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي. صورة طبق الأصل من قرار التعيين.

- المستندات المطلوبة فى حالة الموافقة على الندب: صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر عامين.

- بيان بتدرج الأجر الوظيفى من تاريخ التعيين حتى تاريخه.

- صحيفة جزاءات موضحًا بها الموقف من الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية، وبيان بالجزاءات التأديبية الموقعة على المتقدم، وما يكون قد صدر ضده من أحكام قضائية حال وجودها.

- تحليل مخدرات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

- وتُقدَّم الطلبات باسم / مدير عام الشئون الوظيفية باليد بالإدارة العامة للشئون الوظيفية، داخل جامعة الأزهر بالحسين، مُدوَّن به رقم التليفون الشخصى، فى موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال التليفون المحمول.