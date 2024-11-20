شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وعد ثلاثي الزمالك لـ جوميز بعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

وعد ثلاثي الزمالك مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف جعفر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بالتمسك بالفرصة التي منحها لهم، وتقديم أفضل مستوى لديهم لإثبات جدارتهم بارتداء قميص القلعة البيضاء.

وسمح جوميز لثلاثي الزمالك بالعودة للتدريبات الجماعية بعد أن كانوا ضمن المستبعدين، ويخوضون مراناً فردياً لعدم قناعته بمستواهم الفني إلا أنه استقر في النهاية على مشاركتهم ضمن المجموعة الأساسية.

في سياق مختلف سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بعد عودة المصابين إلى الفريق، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية مع زملائهم، مثل مصطفى الزنارى ، وأحمد مصطفى زيزو، بالإضافة إلى بدء محمد حمدى التأهيل بالكرة على هامش تدريبات الفريق.

وشارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها وذلك بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

كما شارك الزنارى بالتدريب الجماعى وذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.