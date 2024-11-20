حزام الأميرة رجوة من Dior يلفت الأنظار.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الأميرة رجوة على الجمهور بإحدى المناسبات، وخطفت الأنظار بإطلالتها البالغة الأناقة كالعادة.

وقد إرتدت الأميرة رجوة بلايزر طويلة باللون الأسود، ومحددة عند الخصر بحزام ملفت للأنظار.

الحزام من درا Dior للأزياء، وهو Saddle Belt in Black Smooth Calfskin and Technical Fabric، ويصل سعره إلى 650 دولار أميركي.

وكان قد نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر صفحته الرسمية، مجموعة لقطات من حضوره افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الـ20.

وظهر الأمير الحسين في إحدى الصور برفقة زوجته الأميرة رجوة، بلقطة لطيفة للغاية وهي تسلم عليه.

وتصدرت الصورة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لفت البعض إلى نظرات الحب بين الأمير وزوجته.

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