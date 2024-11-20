شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن الشاب حازم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الملحن الشاب حازم عادل عن عالمنا وأعلن صديقه عبده منصور، على فيس بوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".



