نادين نجيم تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها وإهتمامها بأبنائها وعملها 

نادين نجيم: أعلنت نبأ إنفصالي بعد يومين من تكريمي بمهرجان الفضائيات العربية

نادين نُجيم تؤكد بأنها عقب الإنفصال حصرت حياتها بين العمل والبيت فقط

نادين نجيم تؤكد بأن المتنمرين والمُهاجمين لديهم عقدة نقص

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - تم مساء اليوم عرض حلقة جديدة من برنامجوالذي تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، وجاءت النجمة اللبنانيةضيفة حلقة اليوم من البرنامج، وخلال اللقاء تحدثت تفاصيل انفصالها عن زوجها وسبب إخفاء خبر الطلاق عن جمهورها.وخلال لقاءها مع الفنانة إسعاد يونس قالت الفنانة نادين نجيم بأن وقت انفصالها عن زوجها كانت في قمة نجاحها المهني، وكان ذلك حينما قدمت مسلسل "خمسة ونص" والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وحينها جاءت إلى مصر لإستلام جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الفضائيات العربية وعقب ذلك بيومين أعلنت نبأ إنفصالها عن زوجها.وعن نظرة المجتمع لها عقب إنفصالها عن زوجها قالت نادين نجيم بأنها لم تشعر بذلك حيث أنها لا تلتفت كثيرًا لكلام الناس وبشكل خاص وأنها لا تفعل أي شئ خطأ ولا تؤذي أحدا، وأضافت بأنه في ذلك الوقت انتشر العديد من الشائعات حول أسباب الإنفصال حيث أنها لم تُعلن سبب الإنفصال وأن هذا شئ خاص بها.وأكدت نادين نجيم بأنها لم تُعلق على تلك الإشاعات حيث أنها رأت أن الإهتمام بأبنائها أفضل شئ وكانت مُعتزة بنجاحها وإهتمت بتحضير مسلسل "2020" فوجدت أن كل هذا أهم بكثير من الرد على الشائعات وإنحصرت حياتها بين العمل والبيت فقط.فيما تحدثت نادين نجيم خلال لقاءها بـ"صاحبة السعادة" عن الهجوم والتنمر الذي تتعرض له بمواقع التواصل الإجتماعي، وقالت بأنها ترى من يُهاجموها أو يتنمرون عليها يأتي هذا الشئ بسبب عقدة نقص لديهم، وأن ما يفعلوه يُمثلهم حيث أن التنمر وطريقة الحديث الغير أخلاقية هي قلة ثقة بالنفس أو لديهم مشاكل نفسية، كما أوضحت بان خبرة الحياة والبحث وراء تلك الشخصيات التي تهاجمها أو تتنمر عليها وجدت بأنها تُشفق عليهم حينما فهمت لماذا يفعلون ذلك.وأضافت الفنانة نادين نجيم خلال حديثها بأن "السوشيال ميديا" للأسف أصبح يتحكم فيها الكثير من المصالح، وأصبح هناك بيع وشراء للحسابات والتفاعلات على مواقع التواصل الإجتماعي مما جعلها لا تتُابع الهجوم وأن تلك المواقع أصبحت لعبة خطيرة مؤكدة بأنها لا تلتفت لما يُقال على مواقع التواصل الإجتماعي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».